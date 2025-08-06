Пермская молодежь сможет пообщаться с Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 11 августа проведет открытую встречу с молодежью Перми. Вход будет свободным для школьников, студентов, их родителей и педагогов.
«Анонс встречи с молодежью в Перми. Она пройдет 11 августа», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Мероприятие пройдет в МАУ «Дом молодежи», начало запланировано на 13:00 по местному времени.
Мизулина пробудет в Перми два дня. Она посетит Пермь в качестве члена жюри Высшей лиги КВН, которая состоится 10 августа. Помимо нее на мероприятие в столицу Прикамья приедут блогер Карина Кросс, шоумен Сергей Светлаков, народный артист РФ Сергей Жилин, а также комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев.
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