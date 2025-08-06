06 августа 2025

Белый дом отреагировал на желание Трампа встретиться с Путиным

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Пресс-секретарь Трампа подтвердила его готовность встретиться с Путиным
Пресс-секретарь Трампа подтвердила его готовность встретиться с Путиным Фото:

Президент США Дональд Трамп открыт для встреч с лидером России Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. 

«Президент Трамп открыт для диалогов и встреч как с Путиным, так и с Зеленским», — приводит заявление представителя американской администрации Левитт агентство «Франс Пресс».

Ранее газета New York Times со ссылкой на информированные источники, писала, что  Трамп планирует уже в ближайшее время организовать личную встречу с российским президентом. В перспективе рассматривается возможность проведения трехсторонних переговоров с участием глав России, Украины и США. Трамп рассматривает эти переговоры как возможность обсудить урегулирование ситуации на Украине.

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Президент США Дональд Трамп открыт для встреч с лидером России Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.  «Президент Трамп открыт для диалогов и встреч как с Путиным, так и с Зеленским», — приводит заявление представителя американской администрации Левитт агентство «Франс Пресс». Ранее газета New York Times со ссылкой на информированные источники, писала, что  Трамп планирует уже в ближайшее время организовать личную встречу с российским президентом. В перспективе рассматривается возможность проведения трехсторонних переговоров с участием глав России, Украины и США. Трамп рассматривает эти переговоры как возможность обсудить урегулирование ситуации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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