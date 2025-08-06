Белый дом отреагировал на желание Трампа встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп открыт для встреч с лидером России Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Президент Трамп открыт для диалогов и встреч как с Путиным, так и с Зеленским», — приводит заявление представителя американской администрации Левитт агентство «Франс Пресс».
Ранее газета New York Times со ссылкой на информированные источники, писала, что Трамп планирует уже в ближайшее время организовать личную встречу с российским президентом. В перспективе рассматривается возможность проведения трехсторонних переговоров с участием глав России, Украины и США. Трамп рассматривает эти переговоры как возможность обсудить урегулирование ситуации на Украине.
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