06 августа 2025

Пермский край впервые отправил свинину в Монголию

© Служба новостей «URA.RU»
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В Монголию отправлено 20,1 тонны мяса
В Монголию отправлено 20,1 тонны мяса Фото:

Пермский край отправил первую партию свинины в Монголию. Общий вес партии составил 20,1 тонны. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

«В понедельник, 4 августа 2025 года, первая партия замороженного отруба из свинины весом 20,1 тонны была отправлена из Пермского края в Монголию. Партия мяса соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза», — сообщает региональное Управление Россельхознадзора на официальном сайте.

Ранее URA.RU также сообщало, что в начале 2025 года из Пермского края в Монголию было отправлено на экспорт 292,6 тонны семян различных сельскохозяйственных культур, среди которых пшеница, овес, клевер и лен-долгунец. За тот же период 2024 года подобные экспортные операции не проводились.

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Пермский край отправил первую партию свинины в Монголию. Общий вес партии составил 20,1 тонны. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. «В понедельник, 4 августа 2025 года, первая партия замороженного отруба из свинины весом 20,1 тонны была отправлена из Пермского края в Монголию. Партия мяса соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза», — сообщает региональное Управление Россельхознадзора на официальном сайте. Ранее URA.RU также сообщало, что в начале 2025 года из Пермского края в Монголию было отправлено на экспорт 292,6 тонны семян различных сельскохозяйственных культур, среди которых пшеница, овес, клевер и лен-долгунец. За тот же период 2024 года подобные экспортные операции не проводились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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