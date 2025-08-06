Пермский край впервые отправил свинину в Монголию

Пермский край отправил первую партию свинины в Монголию. Общий вес партии составил 20,1 тонны. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
«В понедельник, 4 августа 2025 года, первая партия замороженного отруба из свинины весом 20,1 тонны была отправлена из Пермского края в Монголию. Партия мяса соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза», — сообщает региональное Управление Россельхознадзора на официальном сайте.
Ранее URA.RU также сообщало, что в начале 2025 года из Пермского края в Монголию было отправлено на экспорт 292,6 тонны семян различных сельскохозяйственных культур, среди которых пшеница, овес, клевер и лен-долгунец. За тот же период 2024 года подобные экспортные операции не проводились.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!