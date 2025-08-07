CNN: Трамп поторапливает подчиненных в организации встречи с Путиным и Зеленским

Переговоры лидеров России, США и Украины могут состояться уже в самое ближайшее время
Глава Белого дома Дональд Трамп поручил своей команде в оперативном порядке организовать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова американских чиновников.

«Хотя обычно планирование президентских поездок и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени, эти чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», — говорится в материале. Он опубликован на сайте телеканала.

Как сообщили в Белом доме, окончательное решение о месте проведения пока не принято, однако рассматривается ряд возможных площадок. В заявлении также отмечается, что переговоры могут быть организованы уже на следующей неделе либо в ближайшие две недели.

Лично встретиться Путиным и Зеленским глава Белого дома захотел после визита в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Он приехал туда на фоне сокращения Вашингтоном срока ультиматума по Украине и угрозы введения вторичных пошлин против РФ, если прогресса в урегулировании конфликта не будет достигнуто до 8 августа. Ранее политологи отмечали, что поездка спецпосланника свидетельствует о попытках США наладить диалог с Россией, однако существенных изменений в отношениях пока не ожидается.

