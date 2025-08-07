РКН не стал раскрывать подробности о создании «Радиостанции Судного дня»

Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания радиостанции УВБ-76
Радиостанция УВБ-76 очень популярна среди радиосталкеров, вокруг нее ходят множество слухов и теорий
Радиостанция УВБ-76 очень популярна среди радиосталкеров, вокруг нее ходят множество слухов и теорий

Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания и регистрации российской военной радиостанции УВБ-76, известной также как «Радиостанция Судного дня». Ведомство отметило, что сведения о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляются только государственным органам.

«Согласно постановлению правительства РФ № 1800 от 20.10.2021, Роскомнадзор предоставляет информацию о радиоэлектронных средствах и их владельцах только государственным органам в рамках их полномочий и в случаях, предусмотренных законодательством», — сообщил Роскомнадзор РИА Новости. Ранее ведомство заявляло, что данные о пользователях радиочастот, типах оборудования и местах его работы не являются общедоступными.

Радиостанция УВБ-76, созданная в 1970-х, известна непрерывным коротким жужжащим сигналом и редкими голосовыми сообщениями на русском языке. За это ее иногда называют «Жужжалкой». Станция также очень известна среди радиосталкеров. Вокруг станции сложилось множество теорий и слухов, однако официальная информация о ее назначении и истории практически отсутствует. 

Также ранее радиостанция УВБ-76 уже неоднократно привлекала внимание необычными голосовыми сообщениями, особенно в периоды международной напряженности. В 2024 году, после приостановки поставок вооружения США на Украину, в эфире станции также фиксировали несколько закодированных посланий, содержание и назначение которых официально не раскрывается.

