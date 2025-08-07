Можно ли меньше платить за интернет: подсказка экономиста

Россияне могут сэкономить на оплате интернет-услуг: например, значительную сумму можно сберечь, если внимательно проанализировать имеющийся тариф и отказаться от дополнительных услуг, которые не используются. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
«Использование пакетных предложений зачастую позволяет сэкономить до трети от суммы платежа или даже в ряде случаев сократить расходы в два раза», — пояснил Игорь Балынин агентству «Прайм». Однако, подчеркнул он, итоговая экономия зависит от конкретных параметров подключения и потребностей абонента.
Также эксперт рекомендовал абонентам проверить перечень услуг, которые включены в ежемесячный счет. Помимо интернета клиенты часто оплачивают телевидение или другие сервисы, которыми не пользуются. Эксперт также посоветовал рассмотреть оплату мобильной связи, домашнего интернета и телевидения у одного оператора: подобные пакетные предложения могут оказаться выгоднее отдельных подписок.
Еще один вариант — выбор тарифа с меньшей скоростью, если текущие параметры избыточны для реальных нужд семьи. Кроме того, смена провайдера может стать способом сэкономить: многие компании предоставляют скидки новым клиентам. Для тех, кто надолго уезжает из дома, некоторые операторы позволяют временно отключить интернет без оплаты за неиспользуемый период.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.