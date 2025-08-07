СБУ пытается помешать Беларуси в размещении «Орешника»

Служба безопасности и Главное управление разведки Украины планируют совместно с польскими спецслужбами обсудить меры противодействия размещению российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Беларуси. Об этом сообщил источник в белорусской оппозиции.
«Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД [баллистической ракеты средней дальности] „Орешник“», — подчеркнул источник в беседе с РИА Новости. В рамках антибелорусских акций, запланированных на 9–10 августа в Варшаве, будет проведена конференция «Новая Беларусь» с участием представителей зарубежных спецслужб, в том числе СБУ, ГУР и польских разведывательных ведомств. Кроме того, ожидается марш по центральным улицам города. Закрытая часть конференции будет посвящена обсуждению вопросов безопасности и возможных совместных акций против размещения российских вооружений.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о поставке ракетного комплекса «Орешник» в Беларусь будет решен до конца текущего года. В настоящее время продолжается подготовка позиций для размещения данного вооружения. В ноябре прошлого года глава государства сообщил об успешных испытаниях ракеты «Орешник» и уточнил, что комплекс разрабатывался как ответ на применение Украиной западных вооружений.
