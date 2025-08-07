Звезда «Двух холмов» Епифанцев признался, что ему недодали родители

Актер Епифанцев намекнул, что родители недодали ему хорошее воспитание
Епифанцев рассказал о своем детстве
Епифанцев рассказал о своем детстве Фото:

Актер Владимир Епифанцев только к 50 годам начал приходить к тем качествам, которые другие получают в детстве при хорошем воспитании от зрелых и адекватных родителей. Об этом рассказал сам артист в интервью.

«Конечно, когда ты молод и у тебя хорошее воспитание, где тебя оберегали зрелые и адекватные люди, — это, наверное, прикольно. Ты ничего не боишься, ты здоров, вежлив, добр и внимателен. Но к этим качествам я начал приходить только после 50», — заявил Владимир Епифанцев в интервью «Газете.ru». В ответ на вопрос о том, каково это быть Владимиром Епифанцевым, он заявил, что «по-разному, бывает норм, а бывает чуть сложнее». 

Он отметил, что не жалуется на родителей, поскольку они исполняли свой долг как могли. Однако все же они продолжали находиться «в коконе зависимостей и сомнений», подчеркнул актер. В то же время Епифанцев благодарен им за возможность осознать себя, несмотря на то, что это произошло ближе к 50 годам. Артист добавил, что не будет полностью рассказывать о всей ситуации, поскольку эта информация не подходит для беседы «всуе».

Сейчас Епифанцеву 53 года. Он снялся более чем в 100 фильмах, в том числе в сериале «Два холма» и фильме «Generation П» по одноименному роману писателя Виктора Пелевина. 

