Волгоградская область подверглась атаке беспилотников

Пострадавших в результате атаки ВСУ в Волгоградской области нет
Пострадавших в результате атаки ВСУ в Волгоградской области нет
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на территорию Волгоградской области. По информации региональных властей, пострадавших в результате инцидента нет.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет», — прокомментировал обстановку губернатор области Андрей Бочаров. Его заявление опубликовано в telegram-канале администрации Волгоградской области. 

Отмечается, что в результате атаки загорелось административное здание на железнодорожной станции Суровикино. Пожарные службы уже работают на месте.

В ночь на 7 августа украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. В Белгородской области из-за ударов БПЛА пострадали три мирных жителя, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

В нескольких областях введен режим опасности беспилотников. Сообщается об атаках на Новороссийск, Ростовскую область и Краснодарский край. 

