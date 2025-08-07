Волгоградская область подверглась атаке беспилотников

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на территорию Волгоградской области. По информации региональных властей, пострадавших в результате инцидента нет.
«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет», — прокомментировал обстановку губернатор области Андрей Бочаров. Его заявление опубликовано в telegram-канале администрации Волгоградской области.
Отмечается, что в результате атаки загорелось административное здание на железнодорожной станции Суровикино. Пожарные службы уже работают на месте.
В ночь на 7 августа украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. В Белгородской области из-за ударов БПЛА пострадали три мирных жителя, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
В нескольких областях введен режим опасности беспилотников. Сообщается об атаках на Новороссийск, Ростовскую область и Краснодарский край.
