МИД Армении подтвердил инсайд URA.RU: в Екатеринбурге снят с должности почетный консул Спартакян

В Екатеринбурге почетный консул Армении Нарек Спартакян лишен статуса дипломата

07 августа 2025 в 10:04 Размер текста - 17 +

Предположительно, причиной снятия с поста Нарека Спартакяна стали его убеждения по острым вопросам Армении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Армении прошли обыски у российского миллиардера Карапетяна Почетный консул Армении Нарек Спартакян в Екатеринбурге отправлен в отставку. О предполагаемом уходе с должности ранее сообщало URA.RU. Теперь МИД Армении подтвердил эту новость. «Нарек Спартакян освобожден от выполнения обязанностей почетного консула в Екатеринбурге (Свердловская область)», — заявили в ведомстве. Слова дипломатов приводит издание Sputnik Армения. Причину снятия с поста в МИДе не раскрыли. О том, что Спартакяна лишают дипломатического статуса, агентство сообщало в конце июля. Как данным инсайдеров, причиной стало несогласие почетного консула с позицией руководства страны в отношении Армянской апостольской церкви. Также на отставку могло повлиять несогласие Спартакяна с арестом мецената из России Самвела Карапетяна, который поддержал ААЦ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почетный консул Армении Нарек Спартакян в Екатеринбурге отправлен в отставку. О предполагаемом уходе с должности ранее сообщало URA.RU. Теперь МИД Армении подтвердил эту новость. «Нарек Спартакян освобожден от выполнения обязанностей почетного консула в Екатеринбурге (Свердловская область)», — заявили в ведомстве. Слова дипломатов приводит издание Sputnik Армения. Причину снятия с поста в МИДе не раскрыли. О том, что Спартакяна лишают дипломатического статуса, агентство сообщало в конце июля. Как данным инсайдеров, причиной стало несогласие почетного консула с позицией руководства страны в отношении Армянской апостольской церкви. Также на отставку могло повлиять несогласие Спартакяна с арестом мецената из России Самвела Карапетяна, который поддержал ААЦ.