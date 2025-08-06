06 августа 2025

МИД Армении подтвердил инсайд URA.RU: в Екатеринбурге снят с должности почетный консул Спартакян

В Екатеринбурге почетный консул Армении Нарек Спартакян лишен статуса дипломата
Открытие арт-объекта Сердце добра и соучастия. Екатеринбург , спартакян нарек
Предположительно, причиной снятия с поста Нарека Спартакяна стали его убеждения по острым вопросам Армении Фото:
новость из сюжета
В Армении прошли обыски у российского миллиардера Карапетяна

Почетный консул Армении Нарек Спартакян в Екатеринбурге отправлен в отставку. О предполагаемом уходе с должности ранее сообщало URA.RU. Теперь МИД Армении подтвердил эту новость.

«Нарек Спартакян освобожден от выполнения обязанностей почетного консула в Екатеринбурге (Свердловская область)», — заявили в ведомстве. Слова дипломатов приводит издание Sputnik Армения. Причину снятия с поста в МИДе не раскрыли.

О том, что Спартакяна лишают дипломатического статуса, агентство сообщало в конце июля. Как данным инсайдеров, причиной стало несогласие почетного консула с позицией руководства страны в отношении Армянской апостольской церкви. Также на отставку могло повлиять несогласие Спартакяна с арестом мецената из России Самвела Карапетяна, который поддержал ААЦ.

