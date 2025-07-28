Из Екатеринбурга отзывают почетного консула Армении Нарека Спартакяна. По данным URA.RU, причиной стало его несогласие с позицией руководства страны в отношении Армянской апостольской церкви и арестом мецената из России Самвела Карапетяна, который поддержал ААЦ.
Сам Спартакян в беседе с корреспондентом лишь отметил, что жил и остается жить в Екатеринбурге. И пообещал делать все необходимое для свердловчан и армянской общины даже без статуса почетного консула. «Любые действия против Армянской апостольской церкви, как важного фундамента духовного единства всех армян, считаю недопустимыми», — добавил Спартакян. На его позицию относительно ареста Карапетяна он ответил, что как и все армяне очень уважает его, ведь для многих он является примером того, как можно строить и созидать.
Спартакян вырос в Екатеринбурге, закончил Уральский федеральный университет имени Ельцина. Проходил практику в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Почетным консулом Спартакян стал в 2018 году, когда ему было 28 лет. Сначала в его консульский округ входила только Свердловская область, впоследствии в него также вошли Пермский край и Челябинская область.
В начале мая у премьер-министра Армении Никола Пашиняна случился конфликт с церковью. Он обвинил ее главу Гарегина II в нарушении обета безбрачия, в ответ духовный совет упрекнул Пашиняна в развертывании «очередной кампании» против церкви и попытках поставить себя выше закона. На сторону духовников встал меценат Карапетян, который не раз помогал реставрировать церковь в Ереване. 17 июня в офисе его компании прошли обыски, 18 июня был задержан он сам. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.
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