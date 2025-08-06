06 августа 2025

В новом Пермском зоопарке выстроились очереди. Видео

В новом Пермском зоопарке с утра выстроились очереди на открытие
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На входе гостей приветствуют аниматоры и волонтеры, раздающие программы мероприятий
На входе гостей приветствуют аниматоры и волонтеры, раздающие программы мероприятий Фото:
новость из сюжета
В Перми открылся новый зоопарк в микрорайоне Нагорный

На открытии нового Пермского зоопарка 7 августа с самого утра образовались очереди. К 10:00 в новом зоопарке уже наблюдается значительный поток посетителей, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. 

«На входе гостей приветствуют аниматоры и волонтеры, раздающие программы мероприятий. Среди прибывших преобладают организованные детские группы, для которых предусмотрен отдельный вход. Очереди присутствуют, однако ожидание занимает не более десяти минут», — сообщает журналист. 

Ранее URA.RU публиковало программу торжественного открытия нового Пермского зоопарка. На нем, в частности, выступят ансамбли «Воскресенье» и «Иваны».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На открытии нового Пермского зоопарка 7 августа с самого утра образовались очереди. К 10:00 в новом зоопарке уже наблюдается значительный поток посетителей, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.  «На входе гостей приветствуют аниматоры и волонтеры, раздающие программы мероприятий. Среди прибывших преобладают организованные детские группы, для которых предусмотрен отдельный вход. Очереди присутствуют, однако ожидание занимает не более десяти минут», — сообщает журналист.  Ранее URA.RU публиковало программу торжественного открытия нового Пермского зоопарка. На нем, в частности, выступят ансамбли «Воскресенье» и «Иваны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...