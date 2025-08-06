На открытии нового Пермского зоопарка 7 августа с самого утра образовались очереди. К 10:00 в новом зоопарке уже наблюдается значительный поток посетителей, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«На входе гостей приветствуют аниматоры и волонтеры, раздающие программы мероприятий. Среди прибывших преобладают организованные детские группы, для которых предусмотрен отдельный вход. Очереди присутствуют, однако ожидание занимает не более десяти минут», — сообщает журналист.
Ранее URA.RU публиковало программу торжественного открытия нового Пермского зоопарка. На нем, в частности, выступят ансамбли «Воскресенье» и «Иваны».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!