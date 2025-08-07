Новости URA.RU работают: возбуждено дело после избиения екатеринбуржца, воевавшего с УК

После нападения на екатеринбуржца, желающего сменить управляющую компанию в своем доме, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает официальный telegram-канал СКР. Ранее URA.RU подробно писало о страшном инциденте. «Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“). Главе ведомства [Александру Бастрыкину] доложат о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство мужчины в Свердловской области», — говорится в посте. Мужчину жестоко избили трое в балаклавах после того, как он инициировал смену управляющей компании в своем 25-этажном доме на улице Мостовой. Он получил переломы носа, обеих челюстей и другие травмы. Теперь мужчине требуется дорогостоящая операция. Пока он находится в больнице, к его квартире снова наведались неизвестные в масках. Они сорвали камеры наблюдения, установленные над квартирой. Опасаясь за жизнь жены и ребенка, мужчина был вынужден спрятать семью.