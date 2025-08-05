Искалеченный бойцами в балаклавах екатеринбуржец спрятал семью

Житель Екатеринбурга Иван, попавший с переломами в больницу после нападения неизвестных, опасается за жизнь своих родных. Он признался URA.RU, что спрятал жену и ребенка.
«После того, как люди в масках сначала избили меня, а потом ночью пришли к моей квартире, я велел жене с ребенком срочно уехать из города. Они прячутся сейчас в надежном месте», — сказал Иван. Его ребенку всего один месяц.
Трое незнакомцев напали на мужчину 31 июля. Он подозревает, что бойцы как-то связаны с УК, которая обслуживает дом Ивана и которую он с другими активистами намерен поменять. Инициатору нанесли серьезные травмы: у него сломаны нос, обе челюсти и проткнута нога.
Спустя несколько дней, предположительно, те же люди наведались в его подъезд и вырвали видеокамеры. Расследованием дела Ивана занялась полиция.
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