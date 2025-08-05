Искалеченный бойцами в балаклавах екатеринбуржец спрятал семью

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Объезд Главой Екатеринбурга Алексеем Орловым объектов благоустройства города. Екатеринбург, коляска, дети, ребенок на руках, женщина с ребенком, детская коляска, прогулка с ребенком
Женщина с младенцем покинула Екатеринбург (архивное фото) Фото:

Житель Екатеринбурга Иван, попавший с переломами в больницу после нападения неизвестных, опасается за жизнь своих родных. Он признался URA.RU, что спрятал жену и ребенка.

«После того, как люди в масках сначала избили меня, а потом ночью пришли к моей квартире, я велел жене с ребенком срочно уехать из города. Они прячутся сейчас в надежном месте», — сказал Иван. Его ребенку всего один месяц.

Трое незнакомцев напали на мужчину 31 июля. Он подозревает, что бойцы как-то связаны с УК, которая обслуживает дом Ивана и которую он с другими активистами намерен поменять. Инициатору нанесли серьезные травмы: у него сломаны нос, обе челюсти и проткнута нога.

Спустя несколько дней, предположительно, те же люди наведались в его подъезд и вырвали видеокамеры. Расследованием дела Ивана занялась полиция.

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Житель Екатеринбурга Иван, попавший с переломами в больницу после нападения неизвестных, опасается за жизнь своих родных. Он признался URA.RU, что спрятал жену и ребенка. «После того, как люди в масках сначала избили меня, а потом ночью пришли к моей квартире, я велел жене с ребенком срочно уехать из города. Они прячутся сейчас в надежном месте», — сказал Иван. Его ребенку всего один месяц. Трое незнакомцев напали на мужчину 31 июля. Он подозревает, что бойцы как-то связаны с УК, которая обслуживает дом Ивана и которую он с другими активистами намерен поменять. Инициатору нанесли серьезные травмы: у него сломаны нос, обе челюсти и проткнута нога. Спустя несколько дней, предположительно, те же люди наведались в его подъезд и вырвали видеокамеры. Расследованием дела Ивана занялась полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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