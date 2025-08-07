Движение по Крымскому мосту открыли спустя несколько часов простоя

Движение автотранспорта по Крымскому мосту утром 7 августа вновь открыли после второй за сутки приостановки. Об этом сообщили в официальном telegram-канале, освещающем оперативную обстановку на объекте.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале 9:37 мск. В настоящее время проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Для грузового транспорта сохраняются ограничения: такие автомобили могут попасть в Крым только через новые регионы России или по Керченской паромной переправе.
Ранее в этот день Крымский мост перекрывали дважды. Первый раз движение было остановлено ночью — с 2:08 до 7:45 мск. За это время, по данным оперативного штаба, на автоподходах с обеих сторон накопилось более 2,3 тысячи автомобилей. Второе ограничение ввели утром, в 8:22 мск, и сняли спустя чуть более часа.
