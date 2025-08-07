В ЛНР задержали мужчину по подозрению в передаче Украине данных о ВС РФ

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жителя прифронтового Сватовского района. Мужчина подозревается в передаче украинским спецслужбам информации, касающейся российских вооруженных сил. Об этом рассказали в региональном УФСБ.
«УФСБ России по ЛНР пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществлявшего в интересах СБУ собирание сведений военного характера [о действиях ВС РФ]», — рассказали в ведомстве. Их слова приводит РИА Новости.
Задержанный рассказал, что занимается шпионской деятельностью с 2022 года и привлекал к сбору информации других лиц. По его словам, во время распития алкогольных напитков со знакомыми он получал от них сведения о происходящем в регионе. Кроме того, мужчина сообщил, что по предоставленным им данным украинские военные нанесли удар по одному из сельскохозяйственных предприятий в этом районе, в результате чего была повреждена техника и уничтожен урожай зерна. В результате действий мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
Ранее в ЛНР уже сообщали о задержаниях лиц, подозреваемых в передаче сведений о российских военных украинским спецслужбам. По данным УФСБ, такие случаи фиксируются с начала спецоперации, и задержанные привлекаются к уголовной ответственности по статье о шпионаже.
