Житель ЛНР задержан за передачу МО Украины данных о российских военных. Видео

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Задержанный заключен под стражу
Задержанный заключен под стражу Фото:

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержан гражданин Украины по подозрению в шпионаже для Киева. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1998 года рождения, действовавшего в интересах спецслужб Украины», — сообщили в ЦОС, передает ТАСС. Подозреваемый самостоятельно собирал информацию о размещении российских военных и передавал эти данные представителю разведки Украины через мессенджер Telegram.

Следственный отдел УФСБ России по ЛНР возбудил уголовное дело по статье за шпионаж. В настоящее время задержанный заключен под стражу.

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержан гражданин Украины по подозрению в шпионаже для Киева. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. «Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1998 года рождения, действовавшего в интересах спецслужб Украины», — сообщили в ЦОС, передает ТАСС. Подозреваемый самостоятельно собирал информацию о размещении российских военных и передавал эти данные представителю разведки Украины через мессенджер Telegram. Следственный отдел УФСБ России по ЛНР возбудил уголовное дело по статье за шпионаж. В настоящее время задержанный заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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