В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержан гражданин Украины по подозрению в шпионаже для Киева. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1998 года рождения, действовавшего в интересах спецслужб Украины», — сообщили в ЦОС, передает ТАСС. Подозреваемый самостоятельно собирал информацию о размещении российских военных и передавал эти данные представителю разведки Украины через мессенджер Telegram.
Следственный отдел УФСБ России по ЛНР возбудил уголовное дело по статье за шпионаж. В настоящее время задержанный заключен под стражу.
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