Бывшего челябинского губернатора Дубровского объявили в розыск. Скрин

Борис Дубровский разыскивается по статье УК РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего губернатор Челябинской области Бориса Дубровского объявили в розыск. Информация появилась в базе розыска МВД РФ. Дубровского разыскивают по уголовной статье. Сама статья не уточняется. Дубровский возглавлял область с 2014 года по 2019 год. При этом уходил с должности со скандалом: его заподозрили в организации дорожного картеля. Решение ФАС о так называемом «дорожном сговоре» Дубровского с получателями миллиардных дорожных контрактов положило конец карьере челябинского губернатора, хотевшего переизбраться на второй срок. По мнению ведомства, позиция главы региона исключала из участия в конкурсах на дорожно-строительные работы небольшие компании — выставляемые на аукционы лоты были слишком крупными. Материалы ФАС также передали в Генпрокуратуру и МВД, где возбудили уголовное дело и впоследствии отменили соответствующее постановление. А в 2025 году по делу о картеле были задержаны несколько чиновников, включая бывшего и действующего министров дорожного хозяйства. Борис Дубровский объявлен в розыск Фото: Скрин: база федерального розыска МВД РФ

