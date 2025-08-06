06 августа 2025

Бывшего челябинского губернатора Дубровского объявили в розыск.

Борис Дубровский разыскивается по статье УК РФ
Бывшего губернатор Челябинской области Бориса Дубровского объявили в розыск. Информация появилась в базе розыска МВД РФ.

Дубровского разыскивают по уголовной статье. Сама статья не уточняется.

Дубровский возглавлял область с 2014 года по 2019 год. При этом уходил с должности со скандалом: его заподозрили в организации дорожного картеля. Решение ФАС о так называемом «дорожном сговоре» Дубровского с получателями миллиардных дорожных контрактов положило конец карьере челябинского губернатора, хотевшего переизбраться на второй срок. По мнению ведомства, позиция главы региона исключала из участия в конкурсах на дорожно-строительные работы небольшие компании — выставляемые на аукционы лоты были слишком крупными. Материалы ФАС также передали в Генпрокуратуру и МВД, где возбудили уголовное дело и впоследствии отменили соответствующее постановление. А в 2025 году по делу о картеле были задержаны несколько чиновников, включая бывшего и действующего министров дорожного хозяйства.

