В Екатеринбурге впервые создадут отели для насекомых

В рамках фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» в Екатеринбурге впервые появятся отели для насекомых. Такие проекты есть во всем мире, но еще никогда их не создавали в уральской столице, рассказала директор фестиваля Юлия Сорокина.
«Это будут домики, построенные из разных натуральных материалов, в которых живут разные насекомые. Они предпочитают зимовать в особых условиях. Это все было изучено. Вы увидите эти домики с левой стороны ближе к воде, со стороны улицы Гражданская. На самом деле в любой столице мира обязательно будут гостиницы для насекомых. Это было упущением, что в Екатеринбурге мы на эту среду еще не обращали внимания», — заявила Сорокина на пресс-конференции в ТАСС.
Гостиницы будут иметь несколько этажей: для каждого вида насекомых свое место. Домики будут 20 метров в высоту и 1,5 метра в ширину. «Это будет первый эксперимент, мы рады его сделать в рамках фестиваля. Он останется навсегда», — уточнила директор «Атмофеста».
В этом году на фестивале будет работать 25 площадок. Помимо гостиницы для насекомых, среди интересных точек будут сцена на воде, пляж и арт-объект. В программе ожидаются деловые завтраки, концерты, танцы, фестиваль высокой кухни, мастер-классы и спортивные соревнования. «Атмофест» пройдет с 15 по 24 августа за Макаровским мостом, на него потратят 18,8 млн рублей.
