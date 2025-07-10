В центре Екатеринбурга разобьют пляж, баню, отель для насекомых и сцену на воде. Фото

На фестивале «Атмофест» в Екатеринбурге откроется 25 площадок
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест». Екатеринбург, атмофест, игрушка-пружинка
Команда «Атмофеста» продолжит преображать площадку за Макаровским мостом Фото:

На фестивале ландшафтного искусства «Атмофест» в Екатеринбурге будет работать 25 площадок. Среди интересных — сцена на воде, отели для насекомых, место для банного парения, пляж и арт-объект. Концепцией будущего фестиваля с URA.RU поделились организаторы.

Тема грядущего фестиваля звучит как «Отпуск в 1 шаг». Представители «Атмофеста» сделают пространства за Макаровским мостом, которые перенесут горожан в беззаботные нерабочие дни. Здесь можно будет найти зону с активностями или укромные площадки (пляж и зона с гамаками). В программе ожидаются деловые завтраки, концерты, танцы, фестиваль «высокой кухни», мастер-классы и фестивальные парения, спортивные соревнования, пленэр.

Также авторы «Атмофеста» откроют несколько новых для фестиваля объектов: пирс, амфитеатр, пляж, отели для насекомых, различные арт-объекты, аллею лиан. Также появится нововведение — команда фестиваля устроит коллаборацию с Музеем Андеграунда и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств. Фестиваль пройдет с 15 по 24 августа, посетить его можно бесплатно.

В 2024 году «Атмофест» впервые за все время своего существования сменил площадку и переехал с площади 1905 года на пространство за Макаровским мостом. Из городского бюджета на фестиваль потратили около 36 млн рублей, а на площадке появились райские сады.

По плану организаторов, в течение семи лет берег обрастет и другими зелеными насаждениями, будет восстановлена лодочная станция, появится Центр зеленых технологий, кафе и велосипедные дорожки. Еще больше о воплощении идей — в интервью URA.RU.

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На фестивале ландшафтного искусства «Атмофест» в Екатеринбурге будет работать 25 площадок. Среди интересных — сцена на воде, отели для насекомых, место для банного парения, пляж и арт-объект. Концепцией будущего фестиваля с URA.RU поделились организаторы. Тема грядущего фестиваля звучит как «Отпуск в 1 шаг». Представители «Атмофеста» сделают пространства за Макаровским мостом, которые перенесут горожан в беззаботные нерабочие дни. Здесь можно будет найти зону с активностями или укромные площадки (пляж и зона с гамаками). В программе ожидаются деловые завтраки, концерты, танцы, фестиваль «высокой кухни», мастер-классы и фестивальные парения, спортивные соревнования, пленэр. Также авторы «Атмофеста» откроют несколько новых для фестиваля объектов: пирс, амфитеатр, пляж, отели для насекомых, различные арт-объекты, аллею лиан. Также появится нововведение — команда фестиваля устроит коллаборацию с Музеем Андеграунда и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств. Фестиваль пройдет с 15 по 24 августа, посетить его можно бесплатно. В 2024 году «Атмофест» впервые за все время своего существования сменил площадку и переехал с площади 1905 года на пространство за Макаровским мостом. Из городского бюджета на фестиваль потратили около 36 млн рублей, а на площадке появились райские сады. По плану организаторов, в течение семи лет берег обрастет и другими зелеными насаждениями, будет восстановлена лодочная станция, появится Центр зеленых технологий, кафе и велосипедные дорожки. Еще больше о воплощении идей — в интервью URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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