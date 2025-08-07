Скончался еще один участник жуткой аварии под Нижним Тагилом

После страшного ДТП, которое случилось 6 августа около Нижнего Тагила (Свердловская область), скончался еще один человек. Первый участник аварии умер в день трагедии, а второй — 7 августа в больнице, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«В результате происшествия погибли два пассажира ВАЗ-2114 — 22-летний и 23-летний жители города Верхняя Салда», — пояснили в ведомстве. Еще в больнице находятся трое пострадавших: 63-летний водитель Haval, 20-летняя водитель отечественной легковушки и ее 19-летняя пассажирка.
Уточняется, что в момент аварии пассажиры и водитель ВАЗ-2114 не были пристегнуты ремнями безопасности. Во второй машине все участники ДТП пристегнулись. Сотрудники полиции продолжают расследование.
Авария произошла вечером 6 августа на дороге, которая ведет в «Титановую Долину». Всех участников происшествия экстренно госпитализировали, однако 22-летний парень скончался до прибытия медиков.
