«Гордость берет»: отец магнитогорского призывника рассказал о принятии сыном присяги в Кремле. Фото, видео

Призывник из Магнитогорска официально стал военнослужащим Президентского полка
Магнитогорец мечтал попасть в Президентский полк еще ребенком
Магнитогорец мечтал попасть в Президентский полк еще ребенком

В Москве на Соборной площади Кремля 7 августа призывник Матвей Шаранов из Магнитогорска (Челябинская область) принял присягу Президентского полка. Его отец Дмитрий Шаранов поделился впечатлениями с корреспондентом URA.RU. Он отметил, что все парни стойко переносят непогоду, а гордость за сына берет верх.

«После принятия присяги стало еще больше волнения, но гордость переполняет. Ребята стойко перенесли непогоду — дождь не заставил их даже глазом моргнуть. В этом месте чувствуется сила нашей страны», — отметил Шаранов.

Парень из Магнитогорска мечтал о службе в элитном подразделении с детства. Во время службы он надеется увидеть президента Владимира Путина и легендарного командира группы «Альфа» Геннадия Зайцева. Отбор в Президентский полк проводится по строгим критериям, главные из которых — физическая подготовка и дисциплина.

Матвей Шаранов принял присягу
Матвей Шаранов принял присягу
Фото:

