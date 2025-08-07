Гидрометеоцентр: на Челябинскую область обрушатся ливни с градом

Жителей региона предупредили о сильных ливнях и граде
Жителей региона предупредили о сильных ливнях и граде

В Челябинской области ожидаются сильные ливни с градом и ветром до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение на 8 августа озвучили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В связи с прохождением контрастного холодного атмосферного фронта на территории региона ожидаются опасные конвективные явления погоды. 8 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, на крайнем западе и местами на юге до очень сильных, а также сильные ливни и град. Днём при грозах порывы ветра достигнут 20 метров в секунду», — уточнили метеорологи.

Синоптики отметили, что очень сильные осадки ожидаются на западе и юге региона в ближайшие двое суток (8-9 августа). В этих районах вероятен подъем уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

Температура ночью 9-14 градусов, днем 17-22 гралуса. Синоптики уже предупреждали о возможных дождях и грозах, которые придут в регион во второй половине недели.

