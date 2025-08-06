Продавцы назвали самые популярные ягоды у жителей ХМАО

Жители Югры начали активно покупать чернику. Во время сезона урожая ягода подешевела, поэтому югорчане стараются успеть приобрести пока она есть на рынке, рассказали URA.RU продавцы.
«Чернику чуть больше берут, чем голубику. Сейчас сезон, а потом ее просто не будет. Некоторые покупают большими объемами — по 5-10 литров, организации бывает берут. Некоторые берут и везут на большую землю на подарки», — рассказывает продавец из Нефтеюганска Мариам.
Ягода одна из самых полезных, поэтому большинство также покупают ее просто как летнее лакомство. «Черника полезная, многие на компоты и варенье берут», — добавляет предпринимательница Мария из Сургута.
Сейчас чернику в регионе можно найти по 350-450 рублей за литр, согласно ценам на сайте онлайн-объявлений. Примерно по такой же цене продавцы отдают голубику, смородину и малину. Иргу можно найти еще дешевле — 200-250 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Югры зовут заработать на кедровых шишках более 400 тысяч рублей за сезон. Сбор в регионе начнется в конце августа, поэтому работодатели начали активно набирать бригады рабочих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!