Многодетной вдове свердловского бойца СВО отказали в выплатах

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) многодетную вдову контрактника, который погиб в зоне спецоперации на Украине, оставили без положенных выплат. Супруга не знала о судьбе мужа, которого признали пропавшим без вести, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«В октябре прошлого года Андрей ушел на боевое задание, из которого не вернулся. Его зачислили в пропавшие без вести. И с этого момента начались проблемы бюрократического характера», — написал депутат в своем telegram-канале.

Иванов отметил, что только в феврале, совместно с военной прокуратурой ЦВО, удалось добиться перечисления супруге денежного довольствия за мужа. Однако к июню выяснилось, что не был произведен перерасчет выплат за период службы, а также не оформлено удостоверение ветерана боевых действий. При попытке самостоятельно решить вопрос вдова услышала в бухгалтерии, что в отношении Андрея нет ни одного рапорта, подтверждающего его участие в СВО.

Позже депутат направил материалы в военную прокуратуру, где оперативно оформили удостоверение ветерана и инициировали перерасчет довольствия. Позже женщина узнала, что ее муж погиб.

