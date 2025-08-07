Главреда telegram-канала Baza оставили в СИЗО, отклонив апелляцию адвоката

Мосгорсуд принял решение оставить в СИЗО главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова, отклонив апелляционную жалобу его адвоката. Информацию об этом передают журналисты из зала суда.
«Суд постановил отклонить апелляционную жалобу защиты Трифонова Глеба Александровича. Постановление суда первой инстанции признано законным и обоснованным», — сообщили в суде. Данные об этом приводит корреспондент ТАСС.
В соответствии с постановлением суда, Трифонов будет находиться в следственном изоляторе до 20 сентября. Следствие настаивало на аресте, мотивируя это тем, что обвиняемый может уничтожить доказательства либо скрыться от правоохранительных органов. Сам журналист отверг предъявленные обвинения и заявил суду о своем намерении сотрудничать со следствием.
Трифонов был задержан 22 июля. Его сразу же доставили на допрос, который продолжался примерно десять часов. Его адвокату не разрешили присутствовать при проведении следственных мероприятий. Мужчину обвиняют в передаче взятки. Согласно решению суда, Трифонов останется под стражей в следственном изоляторе до 20 сентября. Представители следствия настаивали на избрании меры пресечения в виде ареста, ссылаясь на опасения, что обвиняемый способен уничтожить улики или попытаться скрыться от органов правопорядка. Сам журналист отверг предъявленные ему обвинения и сообщил суду о своей готовности оказывать содействие следствию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.