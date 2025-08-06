06 августа 2025

В ХМАО назвали самые популярные франшизы для бизнеса

Бизнесмены ХМАО вкладывают деньги в IT и строительство
Бизнесмены ХМАО вкладываются в IT
Бизнесмены ХМАО вкладываются в IT

Больше всего в Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на строительные и IT франшизы. А самыми популярными стали бизнес в торговле и сфера услуг, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Среди франшиз заметнее всего вырос спрос на предложения в сферах строительства и ИТ. Самые популярные сферы франшиз — торговля (35%), услуги (17%), производство (10%), общепит (10%) и авто (7%)», — говорится в исследовании.

Количество предложений по открытию бизнеса тем временем больше всего выросло в сферах аренды и строительства. А спрос на готовый бизнес в ХМАО активнее всего растет в сферах ПВЗ и туризма.

«Мы наблюдаем снижение интереса к объектам готового бизнеса в определенных категориях с более высоким порогом входа. Размер ключевой ставки напрямую влияет на готовность предпринимателей к поиску и инвестированию средств, они пересматривают свой подход и вкладывают деньги более обдуманно», — пояснил директор бизнес-направления сервиса Илья Дудковский.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре возникла острая нехватка врачей — на одну вакансию приходится всего 1,5 резюме. По данным Head Hunter, нормальные значения для рынка труда начинаются от четырех резюме.







