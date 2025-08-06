Скандального блогера из Березников подозревают в незаконной агитации

«Партия пенсионеров» Пермском крае пожаловалась на незаконную агитацию со стороны кандидата в депутаты от «Новых людей», березниковского блогера Игоря Жалоба направлена в ТИК Березников, указано на сайте местного избиркома, который направил информацию в полицию.
«29 июля на входных дверях домов №39 и 41 на проспекте Ленина развешены плакаты о проведении встреч с кандидатом Игорем Соловьем. На них есть его фото, слоган „Народный депутат“ и лого партии „Новые люди“. В связи с этим комиссия направила информацию в полицию — „с целью пресечения противоправной деятельности по распространению печатных материалов“, — говорится в решении ТИК.
По мнению заявителя, указанные плакаты содержат все признаки агитационного материала: есть позитивное фото, лого партии и прочее. Но нет информации о том, за чей счет изготовлены плакаты, оплачены ли они из избирательного фонда. Сам Соловей пояснил ТИК, что не имеет отношения к этим плакатам. Блогер в с корреспондентом URA.RU заявил, что готов достойно ответить на любые жалобы оппонентов.
«Они могут обвинить меня в чем угодно: что я не служил в армии, что я дурачок. Жалоба [на незаконную агитацию] была со стороны „Партии пенсионеров“, но в ТИКе ее рассмотрели и заявили, что жалоба необоснованная. Спасибо им за то, что разобрались в ситуации. Не хотят меня видеть [в гордуме], но я все равно там буду, покажу нашим депутатам-бездельникам, как надо работать», — заявил Соловей.
Соловей — популярный в Березниках блогер. Он считается владельцем паблика в соцсети «ВКонтакте» «ЧП Березники» (свыше 135 тысяч подписчиков) и известен резкой критикой в адрес местных властей. Ранее URA.RU сообщало, что Соловей претендовал на руководство местной ячейкой «Новых людей» в Березниках.
