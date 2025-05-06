Накануне выборов в думу Березников в Пермском крае развернулась борьба за контроль над отделением партии «Новые люди» в городе. Источники URA.RU говорят, что возглавить НЛ и формировать списки кандидатов хочет экстравагантный местный блогер и владелец паблика «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте» Игорь Соловей.
«В городе развернулись нешуточные страсти вокруг контроля за партию Новые люди. Одним из главных интересантов является Игорь Соловей. Игорь Васильевич придерживается оппозиционных взглядов: он активно критикует администрацию города, заваливает обращениями и запросами надзорные органы», — говорит собеседник.
Его оппонентом стал малоизвестный березниковский предприниматель Петр Давыдов, который до недавнего времени не проявлял интерес к политике. «Сейчас идет борьба за то, кто из них получит право формировать список в Березниковскую думу на предстоящих в сентябре выборах», — отметил источник.
Редакция не располагает контактами Петра Давыдова и готова предоставить ему возможность для комментария. Игорь Соловей информацию назвал бредом. Он продает паблик «ЧП Березники» (135 тысяч подписчиков) и готовится к переезду за границу: «Я вообще продаю группу, машину и уезжаю в другую страну. Египет. Пришлю вам оттуда фото».
Руководитель реготделения «Новых людей», депутат заксобрания Денис Шитов заявил, что местный офис в городе будет открыт в ближайшее время. И координатор там есть (фамилию он не назвал). «Важно, что он желает работать на благо жителей Березников не только в рамках предстоящих выборов, но и после», — пояснил Шитов. По его словам, партия намерена выдвинуть кандидатов по всем 28 округам. Сейчас идет отбор людей.
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