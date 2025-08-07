Екатеринбуржцев оставят без традиционных райских садов

В этом году на фестивале ландшафтного искусства «Атмофест» создавать рекреационные зоны с садами и оазисами не будут. Вместо этого команда уделит внимание установке малых архитектурных форм, пояснила директор фестиваля Юлия Сорокина.
«Традиционно с 2018-го мы применяем такую технологию: один год дизайнеры создают сады, второй год мы делаем цельное пространство, чтобы у нас не было разрыва — в саду красиво, а территория без ухода. Вся территория должна быть бесшовно соединена», — уточнила директор на пресс-конференции в ТАСС.
Вместо ландшафтных дизайнеров над набережной Исети будут трудиться флористы. Они привезут более 500 водных растений для чистки акватории городского пруда, высадят больше 700 кустарников и сотню многолетников.
В 2024 году «Атмофест» впервые за все время своего существования сменил площадку и переехал с площади 1905 года за Макаровский мост. На площадке появились сады «Легенды Апшерона», перуанский оазис, инжир, оливковые деревья, гранаты, индийская сирень, гибискус и другие растения.
В новом сезоне горожане смогут открыть для себя сцену на воде, отели для насекомых, различные арт-объекты, лодочную станцию, амфитеатр и другие точки для отдыха и развлечений. Фестиваль пройдет с 15 по 24 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!