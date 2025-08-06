06 августа 2025

«Не занимайтесь казуистикой»: Кухарук отчитал мэра из ХМАО за реализацию проекта КРТ

Губернатор ХМАО Кухарук резко отреагировал на строительство в Сосновом бору
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухарук не принял КРТ-проект Нягани из-за нарушенных договоренностей
Кухарук не принял КРТ-проект Нягани из-за нарушенных договоренностей Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук раскритиковал проект комплексного развития территории, представленный властями Нягани. Поводом стал участок в Сосновом бору, который мэрия города предложила застроить, не дождавшись решения градостроительного совета.

«Во-первых, надо пересмотреть документацию под реализацию проекта КРТ — здесь Сосновый бор, его надо сохранить. Во-вторых, почему объявлены торги на этот участок без положительного решения градостроительного совета? Это должна быть общая работа. Коллеги, если вы таким образом будете себя вести, я просто полномочия по КРТ заберу под свой контроль», — заявил губернатор.

На доводы главы Нягани Ивана Ямашева о срочной необходимости расселения аварийного жилья Кухарук ответил жестко: «Не надо заниматься казуистикой. Я вас быстро поправлю, и у вас не останется никаких полномочий, если не собираетесь играть по общим правилам. Они обязательны для всех, так что не вынуждайте меня это делать», — заявил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук призвал муниципалитеты активнее запускать проекты комплексного развития территорий (КРТ). Об этом он заявил на большом градостроительном совете, который проходит сегодня в Сургуте с участием глав муниципалитетов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук раскритиковал проект комплексного развития территории, представленный властями Нягани. Поводом стал участок в Сосновом бору, который мэрия города предложила застроить, не дождавшись решения градостроительного совета. «Во-первых, надо пересмотреть документацию под реализацию проекта КРТ — здесь Сосновый бор, его надо сохранить. Во-вторых, почему объявлены торги на этот участок без положительного решения градостроительного совета? Это должна быть общая работа. Коллеги, если вы таким образом будете себя вести, я просто полномочия по КРТ заберу под свой контроль», — заявил губернатор. На доводы главы Нягани Ивана Ямашева о срочной необходимости расселения аварийного жилья Кухарук ответил жестко: «Не надо заниматься казуистикой. Я вас быстро поправлю, и у вас не останется никаких полномочий, если не собираетесь играть по общим правилам. Они обязательны для всех, так что не вынуждайте меня это делать», — заявил губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук призвал муниципалитеты активнее запускать проекты комплексного развития территорий (КРТ). Об этом он заявил на большом градостроительном совете, который проходит сегодня в Сургуте с участием глав муниципалитетов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...