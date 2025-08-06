«Не занимайтесь казуистикой»: Кухарук отчитал мэра из ХМАО за реализацию проекта КРТ

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук раскритиковал проект комплексного развития территории, представленный властями Нягани. Поводом стал участок в Сосновом бору, который мэрия города предложила застроить, не дождавшись решения градостроительного совета.
«Во-первых, надо пересмотреть документацию под реализацию проекта КРТ — здесь Сосновый бор, его надо сохранить. Во-вторых, почему объявлены торги на этот участок без положительного решения градостроительного совета? Это должна быть общая работа. Коллеги, если вы таким образом будете себя вести, я просто полномочия по КРТ заберу под свой контроль», — заявил губернатор.
На доводы главы Нягани Ивана Ямашева о срочной необходимости расселения аварийного жилья Кухарук ответил жестко: «Не надо заниматься казуистикой. Я вас быстро поправлю, и у вас не останется никаких полномочий, если не собираетесь играть по общим правилам. Они обязательны для всех, так что не вынуждайте меня это делать», — заявил губернатор.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук призвал муниципалитеты активнее запускать проекты комплексного развития территорий (КРТ). Об этом он заявил на большом градостроительном совете, который проходит сегодня в Сургуте с участием глав муниципалитетов.
