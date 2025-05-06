Аэропорт Нижневартовска готовят к перезагрузке: что уже сделали и что будет дальше

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) продолжается масштабная модернизация. В настоящее время приступили к ремонту терминала внутренних воздушных линий (ВВЛ), первый этап которого планируют завершить до конца 2025 года, сообщили URA.RU представители компании «Нижневартовск Аэро», которая реализует проект.
«Начаты работы в пассажирском терминале. Выполнение первого этапа работ по реконструкции терминала ВВЛ запланировано до конца 2025 года», — сообщили агентству в «Нижневартовск Аэро».
Согласно предоставленной информации, в 2024 году были проведены инженерные изыскания в первом терминале, подготовлен эскизный проект здания, утверждена концепция его обновления и задание на проектные работы. Аэропорт получил новую спецтехнику, модернизировал топливозаправочный комплекс, заключил договор на обновление системы электроснабжения.
Сейчас, помимо ремонта пассажирского терминала, ведется подключение к сети газораспределения и прокладка газопровода. Параллельно разрабатывается проект по перевооружению котельной для перехода на природный газ.
Источник URA.RU сообщил, что проект динамичен и возможны корректировки в ходе выполнения. «Проект направлен на повышение качества обслуживания пассажиров и увеличение пропускной способности терминала ВВЛ. Обновление фасадов и входной группы запланировано на финальной стадии», — уточнили представители компании.
Напомним, что концепцию нового дизайна аэропорта имени Муравленко представили в 2023 году. Проект предполагает установку витражного фасада с художественными элементами, напоминающими Самотлорское месторождение, и редизайн внутренних пространств с отсылками к нефтяной истории города и природе региона.
В том же году началась реконструкция: был частично отремонтирован топливозаправочный комплекс, проводилось строительное обследование терминала. В 2025 году компания «АРКА» по заказу «Нижневартовск Аэро» должна выполнить капитальный ремонт терминала ВВЛ стоимостью порядка 50 млн рублей. В рамках всей реконструкции к 2026 году в здании аэропорта также планируют установить телетрапы, эскалаторы и обновить фасад.
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