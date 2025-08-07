Зеленский анонсировал беседу с Мерцем, а также с коллегами из Италии и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал телефонные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также с представителями Италии и Франции. Своими планами он поделился в соцсетях.
«Запланированы несколько моих разговоров, уже в графике — разговор с канцлером Германии Мерцем. Будем на связи с коллегами из Франции и Италии», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Зеленский отметил, что после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося накануне, он также провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом. 6 августа глава украинского государства обсудил с Трампом и руководителями европейских стран возможные пути урегулирования конфликта на территории Украины.
Ранее стало известно о возможной встрече президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. О таком варианте развития событий упомянул спецпредставитель главы Белого дома Стив Уиткофф во время визита в Кремль. Однако российская сторона не стала комментировать это предложение, оставив его без внимания.
