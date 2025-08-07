Текслер поручил челябинским мэрам контролировать, как расходуются 13 млрд рублей

На выездном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов контролировать выполнение работ в рамках программы «Большой ремонт 74». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В этом году мы реализуем 125 проектов по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры. Из бюджетов разных уровней, в том числе инвестиционных программ организаций, направлено более 13,5 млрд рублей. В этом году заменим более 480 километров ветхих сетей и улучшим качество жилищно-коммунальных услуг для более чем для 400 тысяч жителей», — подчеркнул Текслер.
По словам губернатора, уже сданы 43 объекта, работы на 15 объектах подходят к завершению. Из запланированных 480 километров заменено более 117 километров ветхих сетей».
В рамках программы «Большой ремонт 74» продолжается подготовка к отопительному сезону. В прошлом году паспорта и акты готовности получил 31 муниципалитет. Текслер поручил главам территорий, не получившим эти документы, устранить замечания Ростехнадзора до 15 сентября и ускорить работы для достижения полной готовности к зиме.
Также на совещании, прошедшем в Златоусте, обсуждалась подготовка к Единому дню голосования. С 12 по 14 сентября пройдет голосование по выборам депутатов в заксобрание региона и представительные органы 37 муниципалитетов. Губернатор подчеркнул важность использования современных технологий голосования — дистанционного электронного голосования — и обеспечения общественной безопасности в дни выборов.
