За три часа карту не перевернуть: политолог рассказал о подготовке переговоров Путина и Трампа

Договоренность о встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом не стала неожиданностью и не является спонтанным политическим шагом — она готовилась заранее по закрытым каналам. Об этом URA.RU рассказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, визит советника Трампа Стива Уиткоффа в Москву — это скорее «результат уже достигнутых технических договоренностей», чем внезапная инициатива.
«Я не особо верю в историю о том, что за три часа можно перевернуть карту. Очевидно, что контакты велись давно — просто не попадали в публичное поле. Возможно, даже в онлайн-формате, чтобы избежать излишнего внимания журналистов», — отметил Семибратов в разговоре с корреспондентом агентства.
Он подчеркнул, что в отличие от переговоров в Стамбуле, российско-американские контакты носили закрытый характер, и это, по мнению политолога, может быть «признаком серьезности намерений сторон». Жесткое ограничение утечек, в том числе в СМИ, свидетельствует о попытке не навредить процессу и сохранить пространство для диалога лидеров России и США.
«Американская сторона пока информационно „прощупывает почву“, в том числе — по возможному участию [президента Украины Владимира] Зеленского. Но наша дипломатия уже дала понять, что сконцентрирована на двусторонней встрече. Это можно интерпретировать как отсутствие интереса к прямым контактам с киевским режимом», — объяснил политолог.
Семибратов считает, что потенциальный саммит может привести к конкретным договоренностям не только по украинскому урегулированию, но и в целом по линии двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Также эксперт напомнил, что «окно возможностей» для такого диалога возникало еще весной — но не было использовано. Сейчас же инициатива во многом важна для самого Трампа.
«Для него (Трампа — прим. URA.RU) это — способ сохранить лицо. Несмотря на заявления о том, что война в Украине — это война [экс-президента США Джо] Байдена. За полгода его команда приняла решения о поставках оружия, и теперь отмежеваться от конфликта уже не так просто», — подчеркнул Семибратов.
В заключение он отметил, что говорить о результатах встречи пока рано, но сам факт ее подготовки — уже серьезный сигнал. «Надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», — подытожил эксперт.
Ранее стало известно о грядущей встрече главы Белого Дома Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. О таком варианте развития событий упомянул спецпредставитель главы Белого дома Стив Уиткофф во время визита в Кремль. Однако российская сторона не стала комментировать это предложение, оставив его без внимания.
Как сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, сейчас стороны приступили к детальной проработке организации саммита. Место проведения переговоров также предварительно определено. По словам Ушакова, инициатива о проведении двусторонних переговоров на высшем уровне исходила от американской стороны, и в целом согласие на встречу между лидерами двух государств уже получено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.