Микроавтобус с российскими туристами перевернулся в Турции, есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус с российскими туристами врезался в дорожные знаки и перевернулся
Автобус с российскими туристами врезался в дорожные знаки и перевернулся Фото:

В Турции микроавтобус с российскими туристами попал в аварию: пострадали шесть граждан РФ, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает портал TurizmNews.

«Микроавтобус, потерявший управление от удара, врезался в дорожные знаки и перевернулся. После получения уведомления на место происшествия были направлены многочисленные медицинские и полицейские бригады», — сказано на сайте агентства. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Караман на юге страны. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находились россияне. От удара транспорт перевернулся, врезавшись в дорожные знаки. Всего в результате аварии пострадали восемь человек. Все шестеро россиян были госпитализированы — их доставили в учебно-исследовательский госпиталь Караман. Состояние одного туриста, по информации СМИ, оценивается как тяжелое, остальные получили травмы средней степени тяжести. Сообщается, что туристическая группа направлялась из Антальи в Каппадокию на фестиваль. Причины аварии устанавливаются, начато расследование.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Турции микроавтобус с российскими туристами попал в аварию: пострадали шесть граждан РФ, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает портал TurizmNews. «Микроавтобус, потерявший управление от удара, врезался в дорожные знаки и перевернулся. После получения уведомления на место происшествия были направлены многочисленные медицинские и полицейские бригады», — сказано на сайте агентства.  Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Караман на юге страны. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находились россияне. От удара транспорт перевернулся, врезавшись в дорожные знаки. Всего в результате аварии пострадали восемь человек. Все шестеро россиян были госпитализированы — их доставили в учебно-исследовательский госпиталь Караман. Состояние одного туриста, по информации СМИ, оценивается как тяжелое, остальные получили травмы средней степени тяжести. Сообщается, что туристическая группа направлялась из Антальи в Каппадокию на фестиваль. Причины аварии устанавливаются, начато расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...