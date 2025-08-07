Микроавтобус с российскими туристами перевернулся в Турции, есть пострадавшие

В Турции микроавтобус с российскими туристами попал в аварию: пострадали шесть граждан РФ, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает портал TurizmNews.
«Микроавтобус, потерявший управление от удара, врезался в дорожные знаки и перевернулся. После получения уведомления на место происшествия были направлены многочисленные медицинские и полицейские бригады», — сказано на сайте агентства.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Караман на юге страны. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находились россияне. От удара транспорт перевернулся, врезавшись в дорожные знаки. Всего в результате аварии пострадали восемь человек. Все шестеро россиян были госпитализированы — их доставили в учебно-исследовательский госпиталь Караман. Состояние одного туриста, по информации СМИ, оценивается как тяжелое, остальные получили травмы средней степени тяжести. Сообщается, что туристическая группа направлялась из Антальи в Каппадокию на фестиваль. Причины аварии устанавливаются, начато расследование.
