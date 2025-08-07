В Челябинске стартует последний этап опрессовки

В Челябинске с 13 августа стартует последний этап опрессовки, без горячей воды останутся 147 домов и почти 30 соцучреждений Тракторозаводского района. Он продлится две недели, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Заключительный этап опрессовок начнется 13 августа. Под отключение горячего водоснабжения попадут 147 многоквартирных домов и 29 социальных учреждений в Тракторозаводском районе Челябинска», — уточнили в пресс-службе мэрии.
В горадминистрации уточнили, что опрессовка завершится 27 августа. В городе проводится масштабная замена ветхих труб, поэтому сроки подключения горячей воды могут задерживаться. Эти работы позволят уменьшить риски повреждения труб в отопительный период.
