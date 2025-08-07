Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил рабочий визит в США. Об этом сообщает издание haqqin.az.
«Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон», — говорится в сообщении telegram-канала издания. Там добавили, что визит произошел по приглашению американского лидера Дональда Трампа. Сообщается, что самолет с азербайджанской делегацией приземлился на объединенной базе Эндрюс Морской авиации США.
Как отмечают источники, запланирована встреча между Алиевым, Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая должна состояться 8 августа в Белом доме. По имеющейся информации, в ходе переговоров может быть объявлено о подписании важного мирного соглашения между двумя кавказскими государствами.
По предварительным данным, предстоящие переговоры могут стать знаковыми для урегулирования многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией. Ожидается, что американская сторона выступит в роли посредника при обсуждении ключевых вопросов двусторонних отношений.
