Путин не против встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность личной встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава государства сообщил журналистам в Кремле, комментируя перспективы переговоров с украинским президентом.
«Я ничего в целом не имею против, это возможно», — отметил Путин, отвечая на вопрос о вероятности встречи с Зеленским. Слова российского лидера передает РИА Новости.
Президент подчеркнул, что проведение подобных переговоров требует определенных условий. По словам Путина, для организации двусторонних переговоров должны быть обеспечены соответствующие обстоятельства, которые позволили бы встрече пройти конструктивно.
Ранее Москва и Вашингтон пришли к соглашению относительно проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Встреча может состояться уже на следующей неделе, сейчас стороны занимаются детальной проработкой организационных вопросов, пишет RT. Место проведения переговоров уже определено, однако информация о нем будет обнародована позднее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.