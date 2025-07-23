«Известия»: китайские продавцы начали подделывать бренды автозапчастей из России

Китайские продавцы начали массово подделывать российские бренды автозапчастей, предлагая поддельные комплектующие под видом отечественных товаров. По данным ритейлеров, в первом квартале 2025 года объемы контрафактной продукции на рынке автозапчастей выросли более чем на 20%. Об этом сообщили представители крупных российских компаний.
«За счет повторения дизайна и стилистики упаковки запчастей небольшие поставщики из Китая создают иллюзию принадлежности к российскому рынку», — пояснил «Известиям» директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Иларион Демчиков. По его словам, через фейковые магазины продаются самые востребованные детали — автомобильные щетки, тормозные диски, фильтры, технические жидкости и другие расходники, включая комплектующие для автомобилей ушедших из России брендов.
Участники рынка отмечают, что китайские продавцы не ограничиваются заимствованием единичных фотографий или описаний: зачастую полностью копируются карточки товаров, что позволяет фальшивым магазинам занимать высокие позиции в поисковой выдаче маркетплейсов. По словам владельца сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексея Иванова, одновременно могут работать до 20 клонов одного российского бренда на разных площадках.
Руководитель развития продаж на маркетплейсах ГК «АвтоРусь» Алексей Костальев сообщил о регулярных случаях копирования брендов Ganz и Arnezi, а также о создании поддельных наборов инструментов для ремонта автомобилей. При этом покупатели рискуют получить некачественный товар без гарантий и возможности возврата средств, а сами магазины-клоны после набора заказов быстро исчезают или блокируются правообладателями.
Эксперты подчеркивают, что подобная активность наносит ущерб не только репутации российских производителей, но и самим маркетплейсам. Администрации интернет-площадок зачастую не успевают своевременно реагировать на появление новых фейковых точек продаж, что затрудняет защиту интересов покупателей и правообладателей.
Рынок автозапчастей в России подвергается росту контрафакта на фоне укрепления позиций китайских производителей автомобилей. После ухода западных автоконцернов в 2022 году и снижения интереса к немецкому автопрому, китайские компании заняли лидирующие места на российском рынке, что привело к увеличению поставок не только оригинальной продукции, но и поддельных комплектующих для востребованных марок.
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