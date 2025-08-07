Крымчан предупредили об опасности ракетной атаки

На территории Республики Крым введен режим ракетной опасности. Экстренное оповещение от МЧС с призывом к бдительности поступило в 14:58 по московскому времени.

«Ракетная опасность в Республике Крым», — говорится в сообщении МЧС. По данным ведомства, сигнал тревоги распространяется на всю территорию полуострова. В сообщении подчеркивается необходимость соблюдения мер предосторожности населением.

