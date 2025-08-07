В черноморском санатории дочки «Газпрома» из ХМАО обнаружили нарушения при поставках мяса и молока

Инспекторы обнаружили нарушения в столовых санатория «Газпром трансгаз Югорска»
В санатории «Молния Ямал», который принадлежит компании «Газпром трансгаз Югорск» из ХМАО, нашли нарушения при поставке продуктов в столовые. Инспекторы Россельхознадзора выяснили, что здравница вовремя не подтвердила получение партии мяса и молока.

«При мониторинге оборота подконтрольных товаров были выявлены нарушения, допущенные ООО „Молния Ямал“, выразившиеся в нарушении сроков гашения ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Гашение ВСД на транспортные партии подконтрольных товаров не осуществлялось в установленные законодательством сроки (в течение 24 часов после доставки и приемки подконтрольного товара), о чем свидетельствуют данные ФГИС „ВетИС“», — указано в документах ведомства, с которыми ознакомилось URA.RU.

При проверке обнаружено 114 ветеринарных документов на продукцию животного происхождения, которые не были подтверждены в срок. Это значит, что поставки мяса и молочной продукции были приняты, но не зарегистрированы, как положено, в течение суток. Нарушения нашли в двух столовых. Там питаются отдыхающие главного, первого и второго корпусов.

Санаторий расположен на побережье Черного моря, в посёлке Небуг Туапсинского района Краснодарского края. В ведомственной здравнице отдыхают сотрудники югорской компании.

Агентство URA.RU направило запросы в санаторий «Молния Ямал». На момент выхода новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что «дочка» «Газпрома» в ХМАО получила новый санаторий на Черном море. Он находится в Витязево Краснодарского края.

