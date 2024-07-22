«Дочка» «Газпрома» в ХМАО получила новый санаторий на Черном море

Компания «Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) получила в доверительное управление санаторий «Дюна» в Витязево — поселке в Краснодарском крае, входящем в состав города-курорта Анапа. Сотрудники предприятия смогут отдохнуть в здравнице в 2025 году.
«По решению ПАО „Газпром“ санаторий „Дюна“ перешел в доверительное управление ООО „Газпром трансгаз Сургут“. Сейчас проводится детальный анализ социального объекта, параллельно отдел социального развития и медицинская служба ведут работу по изучению потребности подразделений предприятия на 2025 год, для того чтобы составить график загрузки здравницы», — сообщила пресс-служба «Газпром трансгаз Сургута».
Санаторий «Дюна» находится в центре Витязево на первой береговой линии у моря. Центральная аллея и окна здравницы выходят на обустроенный песчаный пляж. На территории в семь гектаров расположены парк, площадки для командных игр, тренажерный зал, два бассейна и пруд. Ранее оздоровительное учреждение принадлежало ООО «Газпром добыча Оренбург». Санаторий «Факел» в Дивноморском (Краснодарский край), по данным источника агентства, исключен из перечня объектов отдыха ПАО «Газпром».
Ранее URA.RU писало, что сотрудники ООО «Газпром трансгаз Сургут» вместе с детьми отдохнут летом на Черном море. В детском оздоровительном центре «Северянка» организованы семейные смены, а санаторий «Факел» в настоящее время на реконструкции.
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