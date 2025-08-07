На центральном рынке Нефтеюганска торгуют грибами без документов

В Нефтеюганске (ХМАО) на центральном рынков продают консервированные грибы без сертификатов. Продавцы не могут подтвердить безопасность продукции, передаёт корреспондент URA.RU.
«Некоторые торговцы без угрызений совести продают грибы в банках без каких-либо документов», — сообщил журналист. Продавцы утверждают, что в случае отравления можно прийти и «предъявить претензии», но никаких гарантий не дают. «Отравитесь — приходите ко мне», — сказал один из них.
По закону, продавец обязан предоставить сертификат, подтверждающий, что продукция прошла проверку. Однако у большинства торговцев таких документов не оказалось.
В Роспотребнадзоре ХМАО напомнили, что домашние консервированные грибы входят в группу высокого риска. «В герметичных банках создаются условия для развития Clostridium botulinum. Недостаточная термическая обработка, неправильное хранение и некачественное сырьё могут привести к образованию смертельно опасного токсина», — пояснили в надзорном ведомстве.
Ботулизм развивается через 12–36 часов. Симптомы включают тошноту, рвоту, нарушение зрения, сухость во рту и мышечную слабость. В тяжёлых случаях возможен паралич дыхательных мышц и летальный исход.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО предостерег от сбора грибов вблизи дорог и промышленных зон. Любые разновидности могут быть опасными и привести к отравлению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!