На центральном рынке Нефтеюганска торгуют грибами без документов

В ХМАО продают консервированные грибы, которые могут быть заражены ботулизмом
В ХМАО продают консервированные грибы, которые могут быть заражены ботулизмом

В Нефтеюганске (ХМАО) на центральном рынков продают консервированные грибы без сертификатов. Продавцы не могут подтвердить безопасность продукции, передаёт корреспондент URA.RU.

«Некоторые торговцы без угрызений совести продают грибы в банках без каких-либо документов», — сообщил журналист. Продавцы утверждают, что в случае отравления можно прийти и «предъявить претензии», но никаких гарантий не дают. «Отравитесь — приходите ко мне», — сказал один из них.

По закону, продавец обязан предоставить сертификат, подтверждающий, что продукция прошла проверку. Однако у большинства торговцев таких документов не оказалось.

В Роспотребнадзоре ХМАО напомнили, что домашние консервированные грибы входят в группу высокого риска. «В герметичных банках создаются условия для развития Clostridium botulinum. Недостаточная термическая обработка, неправильное хранение и некачественное сырьё могут привести к образованию смертельно опасного токсина», — пояснили в надзорном ведомстве.

Ботулизм развивается через 12–36 часов. Симптомы включают тошноту, рвоту, нарушение зрения, сухость во рту и мышечную слабость. В тяжёлых случаях возможен паралич дыхательных мышц и летальный исход.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО предостерег от сбора грибов вблизи дорог и промышленных зон. Любые разновидности могут быть опасными и привести к отравлению.

