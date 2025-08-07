Назвал Баскова пустым местом и бросил ребенка в Финляндии: Станиславу Садальскому — 74

Станислав Садальский — известный советский и российский актер театра и кино, журналист и блогер, ставший культовой фигурой не только благодаря ярким ролям, но и своей бескомпромиссной манере общения. Его биография насыщена драматическими поворотами, творческими взлетами, личными трагедиями и нескончаемыми скандалами. 8 августа артисту исполняется 74 года. URA.RU вспоминает биографию и творческий путь Станислава Садальского.
Детство и юность Станислава Садальского
Станислав Юрьевич Садальский родился 8 августа 1951 года в небольшом селе Чкаловское в Чувашской АССР. Родители мальчика были преподавателями: мать обучала школьников географии, а отец занимался с ребятами физкультурой. В детстве будущий артист столкнулся с трагедией: в 12 лет он потерял мать, над которой, по его словам, издевался жестокий отец.
«Маму пытались лечить, возили в Москву, оперировали в институте Бурденко, но безрезультатно. Врачи говорили, что болезнь спровоцировала травма головы, когда отец ударил ее», — писал Садальский в блоге.
После смерти женщины отец сдал Станислава и его младшего брата в интернат в Воронеже и с тех пор больше никогда не общался с детьми. Несмотря на трудности, Станислав с юных лет мечтал об актерской карьере. В интернате он даже выступал в театральной студии: первой ролью мальчика стал синьор Помидор в спектакле «Чиполлино».
Однако его первая попытка поступить в театральный вуз не удалась: из-за дефекта речи, вызванного неправильным прикусом, юношу не приняли ни в одно учебное заведение. Так что Станиславу пришлось временно устроиться на заводе в Ярославле. Но будущий артист не оставлял надежды покорить сцену, и в 1969 году все-таки поступил в ГИТИС, где его заметил и поддержал педагог Григорий Конский. Именно он дал Садальскому шанс и стал его духовным наставником.
Карьера и фильмография Станислава Садальского
Кинодебют Садальского состоялся в 1970 году в фильме «Город первой любви». Затем последовали эпизодические роли — артисту даже удалось попасть в легендарный фильм Леонида Гайдая «12 стульев». Правда, в нем Станислав Садальский сыграл неприметного пожарного в театре «Колумб».
Настоящая всесоюзная слава пришла к Станиславу в 1979 году после выхода культового сериала «Место встречи изменить нельзя». По роли карманника Константина Сапрыкина по прозвищу Кирпич артиста узнавали во всех уголках страны. Шепелявость, неклассическая внешность и харизма сделали героя запоминающимся. Но на самом деле актер мечтал сыграть Шарапова, однако Говорухин посчитал лицо Садальского «некомсомольским» и не дал ему эту роль.
Одно время артист сетовал на то, что его узнают лишь по роли вора Кирпича. Но с годами смирился с тем, что это стала одной из самых известных его работ.
В 1980 году артист блистательно исполнил главную роль в фильме Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово», где его партнершами стали Ирина Мазуркевич и Наталья Гундарева. Также он сыграл в таких популярных фильмах, как «Вокзал для двоих», «Чужая жена и муж под кроватью», «Небеса обетованные», «На кого Бог пошлет». А появление в сериале «Бандитский Петербург» и участие в «Ералаше» только укрепили статус народного любимца Садальского.
Позже артист снялся в сериалах «Земский доктор. Возвращение», «Земский доктор. Любовь вопреки» и короткометражке «Мать». Он также озвучил ряд мультфильмов, включая легендарный «Падал прошлогодний снег», хотя долгое время его имя не указывали в титрах.
Станислав Садальский в театре и на телевидении
После окончания ГИТИСа Садальский получил приглашения в четыре театра. Артист выбрал Театр имени Маяковского, но задержался в нем всего на два дня — из-за ссоры с Андреем Гончаровым Станислав покинул сцену. Позже актер работал в «Современнике», где исполнил несколько крупных ролей. Но амбиции актера не были удовлетворены, и он ушел из труппы, сосредоточившись на кино.
На телевидении Садальский был частым гостем и ведущим. Он участвовал в шоу «Минута славы», «Вышка», появлялся в программах «Судьба человека», «Мой герой», «Вечерний Ургант», вел «Шоу одинокого шута» на радио вместе с Тиной Канделаки, а также шоу о здоровье «Таблетка» на Первом канале. Впрочем, продержалось оно недолго. В его закрытии Садальский обвинил коллегу по цеху Елену Малышеву: «Меня сожрала Елена Малышева. У нее же там целый свой медицинский бизнес, и конкурент на канале ей был не нужен <…> Малышева и обозлилась, подговорила всех, чтобы меня убрали», — цитирует актера StarHit.
Скандалы Станислава Садальского
Садальский известен своей прямолинейностью и резкими высказываниями в адрес коллег и самых разных деятелей культуры. Одним из первых громких скандалов стала публичная ссора артиста с Галиной Волчек. Станислав Садальский резко высказывался о методах ее работы в «Современнике» и обвинил актрису в том, что она набирает артистов лишь из семей высокопоставленных родственников. Волчек очень болезненно восприняла обвинения в кумовстве в труппе, из-за чего долгое время не разговаривала с Садальским.
Затем Садальский резко высказался об Олеге Табакове. Станислав заявил, что Табаков оказался слабее в роли руководителя МХАТа, нежели Олег Ефремов.
Критика обрушилась и на артистов эстрады. Садальский в язвительной манере проходился по Николаю Баскову, называя его «пустым местом».
«Тот, кто по телевизору мелькает, не собирает народ. Тот, кто дозированно себя выдает, — тот собирает. Коля Басков мелькает — и никому не нужен, пустое место», — писал в своем блоге Садальский.
В адрес Максима Галкина (признан иноагентом Минюстом РФ) он высказывался с особенной неприязнью, называя его «глубоко глупым человеком» и «бездарным». «Трясет от него, потому что это — махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный. Просто говорит текст, а таланта нет, кроме наглости — ничего нет», — заявлял Станислав Садальский в эфире канала «Россия 1» программы «Выход в люди».
В 2018 году Садальский спровоцировал бурю обсуждений, объявив в соцсетях, что у него и Татьяны Васильевой родится ребенок, зачатый в канадской клинике. Новость мгновенно подхватили СМИ, но позже артист признался, что это был розыгрыш. Васильева была возмущена шуткой, и их многолетняя дружба дала трещину. Впоследствии они неоднократно обменивались колкими репликами в интервью и блогах.
Отдельный скандал разгорелся вокруг проекта «Голос. Дети». В 2021 году Садальский обвинил Первый канал в подтасовке голосов, а жюри — в непрофессионализме. Первый канал оставил обвинения без ответа, но в профессиональной среде такие слова вызвали неоднозначную реакцию. Позже Садальский похожим образом раскритиковал шоу «Маска» на НТВ.
Личная жизнь Станислава Садальского
Личная жизнь Станислава Садальского всегда оставалась предметом споров и слухов. Сам актер неоднократно признавался, что был влюбчив с юности, но его симпатии редко перерастали в серьезные отношения. В студенческие годы юноша испытывал чувства к Вере Марецкой. Однажды ему даже удалось остаться на ночь у актрисы.
«Когда у нас все это случилось, я говорю: „А вдруг Вы родите?“ „Пускай тебя это не волнует“, — сказала великая актриса», — откровенничал Станислав. «Когда я работал в „Современнике“, как-то получил конверт с деньгами и записку: Возьми в Елисеевском заказ на мое имя и приходи проститься. Она уже была очень больна — рак, от прежней красоты ничего не осталось. Но вечер прощания был удивительным: я ее смешил, и она искренне смеялась».
Единственный зарегистрированный брак актера был с гражданкой Финляндии, которая была старше его на 15 лет. Познакомились они, когда Садальский учился в ГИТИСе, и вскоре после свадьбы супруги переехали за границу. В 1975 году у пары родилась дочь Пирио-Лииза. Однако брак не выдержал испытания временем: после нескольких лет совместной жизни они расстались, и ребенок остался с матерью. С тех пор Садальский практически не общается с дочерью.
В СМИ то и дело появлялись сведения о его отношениях с коллегами по сцене, однако ни один роман не был официально подтвержден. Наиболее обсуждаемым стал его союз с актрисой Татьяной Васильевой. Долгое время они были неразлучными партнерами в театре, много путешествовали вместе, часто появлялись в интервью и телепередачах. Одно время актриса даже жила в его квартире, переживая не самую простую ситуацию в семье.
Особое внимание привлекла новость о предложении руки и сердца, которое Садальский сделал актрисе Ольге Богдановой. По словам артиста, он был серьезно настроен, но Богданова отказала, объяснив, что видит в нем исключительно друга.
Станислав Садальский сейчас
В последние годы Садальский все чаще привлекает внимание прессы благодаря провокациям и скандалам. Он не боится поднимать любые темы: от увольнения актрисы Чулпан Хаматовой в Латвии до осуждающего депутатов Госдумы главы СК РФ Александра Бастрыкина.
Одно время артист особенно часто публиковал видео на YouTube-канале: на нем выходили разоблачительные видео, скандальные ролики и душевные рассказы из жизни Станислава. Но вот уже два года новые видео не выходят.
Зато Садальский продолжает вести «Живой журнал». В своих текстах артист не только критикует коллег по цеху, но иногда даже хвалит некоторые события. Например, Станислав оценил премию «Золотая маска», подчеркнув, что ее начали раздавать за талант, а также похвалил нынешних выпускников ГИТИСа и их выпускные работы.
Избранная фильмография Станислава Садальского
- 1970 — «Город первой любви»
- 1971 — «12 стульев»
- 1979 — «Место встречи изменить нельзя»
- 1980 — «О бедном гусаре замолвите слово»
- 1982 — «Вокзал для двоих»
- 1984 — «Чужая жена и муж под кроватью»
- 1989 — «Две стрелы. Детектив каменного века»
- 1991 — «Небеса обетованные»
- 1994 — «На кого Бог пошлет»
- 2004 — «Моя прекрасная няня»
- 2006 — «Осторожно, блондинки!»
- 2013 — «Земский доктор. Возвращение»
- 2014 — «Земский доктор. Любовь вопреки»
