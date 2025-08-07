Путин начал переговоры с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин и глава ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян начали переговоры в Кремле. Об этом сообщают СМИ.
«Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян начали переговоры в Кремле», — заявил корреспондент РИА Новости. Входе встречи Путин отметил, что для России отношения с ОАЭ являются приоритетными. По его словам, сотрудничество двух стран в инвестиционной и гуманитарной сферах, включая образование, успешно развивается.
Он также подчеркнул, что Москва и Абу-Даби активно сотрудничают на международных площадках, включая БРИКС и ЕАЭС. Кроме того, Путин предложил обменяться мнениями по вопросам безопасности на Ближнем Востоке. Президент ОАЭ, в свою очередь, подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются ускоренными темпами.
Ранее, 6 августа, Путин провел встречу с советником верховного лидера Ирана Али Лариджани, в ходе которой обсуждалось обострение ситуации на Ближнем Востоке и вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Российская сторона тогда подчеркнула необходимость дипломатического урегулирования и сохранения региональной безопасности, что также стало одной из тем переговоров с президентом ОАЭ.
