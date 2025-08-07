07 августа 2025

«Газпром» будет защищать свои права в связи с отзывом лицензии у «Молдовагаза»

«Газпром» пытаются лишить принадлежащего ему инвестиционного объекта
«Газпром» заявил о намерении защищать свои интересы после решения Молдавии отозвать лицензию у «Молдовагаза», назвав это действие завершающим этапом лишения российского концерна принадлежащих ему активов. Об этом сообщили в российской энергетической компании. 

«Решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Республики Молдова отозвать лицензию у АО „Молдовагаза“ расценивается как завершающий этап лишения компании принадлежащего ей инвестиционного объекта. „Газпром“ продолжит защищать свои законные права и интересы всеми доступными способами», — говорится в официальном заявлении, опубликованном в telegram-канале компании.

«Газпром» владеет 50% акций «Молдовагаза» и выступает его ключевым кредитором. По данным компании, задолженность молдавской стороны за поставленный газ превысила 709 миллионов долларов, значительная часть которой образовалась из-за систематических неплатежей государственных теплоэнергетических предприятий.

Российская компания отмечает, что неоднократно предлагала варианты урегулирования долга. Однако правительство Молдавии отказалось от сотрудничества, предпочтя давление на «Газпром» с целью отказа от финансовых требований.

В заявлении также указывается, что действия молдавских властей привели к принудительной реорганизации «Молдовагаза», ограничению его финансовой самостоятельности, росту цен на газ и электроэнергию для потребителей и снижению энергетической безопасности страны. «Газпром» подчеркивает, что все эти годы добросовестно выполнял обязательства по надежному газоснабжению Молдавии, несмотря на неполучение полной оплаты за поставленные ресурсы.

Ранее Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдовы отозвало лицензию у «Молдовагаза» из-за невыполнения требований по разделению бизнеса компании, что предусмотрено обязательствами страны перед Энергетическим сообществом ЕС. Права на поставку газа теперь перейдут к компании «Энергоком», а завершение реорганизации было ускорено на фоне прекращения транзита российского газа через Украину и остановки поставок «Газпрома» в Молдову.

