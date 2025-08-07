07 августа 2025

Трамп: Азербайджан и Армения подпишут мирное соглашение в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что 8 августа Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
Трамп заявил, что 8 августа Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение Фото:

Президент США Дональд Трамп объявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение в ходе визита в Белый дом 8 августа. Об этом глава государства сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения», — написал Трамп. Он подчеркнул, что США также заключат двусторонние соглашения с Арменией и Азербайджаном, направленные на совместное экономическое развитие.

По словам американского лидера, церемония станет значимым шагом в процессе урегулирования конфликта между двумя странами. Ожидается, что подписание мирного договора откроет новые возможности для экономического взаимодействия региона с США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп объявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение в ходе визита в Белый дом 8 августа. Об этом глава государства сообщил в своей социальной сети Truth Social. «Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения», — написал Трамп. Он подчеркнул, что США также заключат двусторонние соглашения с Арменией и Азербайджаном, направленные на совместное экономическое развитие. По словам американского лидера, церемония станет значимым шагом в процессе урегулирования конфликта между двумя странами. Ожидается, что подписание мирного договора откроет новые возможности для экономического взаимодействия региона с США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...