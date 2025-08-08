«Известия»: России грозит вспышка лихорадки из Китая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чикунгунья передается человеку через укусы инфицированных комаров
Чикунгунья передается человеку через укусы инфицированных комаров Фото:

В России возможна вспышка лихорадки чикунгунья. Болезнь активно распространяется в Китае, а переносящие ее комары обитают и на территории РФ. Вирус могут завезти туристы из Азии и Китая, предупредили в Роспотребнадзоре.

«Не исключена вероятность завоза в Россию лихорадки чикунгунья, которая в настоящее время активно распространяется в китайской провинции Гуандун. Заболевание, переносимое комарами рода Aedes, уже выявлено более чем в 110 странах мира. В России переносчики инфекции встречаются преимущественно в южных регионах, а также в приграничных с Китаем областях — Приморском и Хабаровском краях, Амурской области», — пишут «Известия» со ссылкой на данные экспертов. 

По данным Роспотребнадзора, на территории страны случаи заболевания пока не зарегистрированы, однако риск завоза инфекции сохраняется в связи с активным туристическим потоком. В ведомстве подчеркивают, что болезнь не передается от человека к человеку, а заражение возможно только через укус инфицированного комара или при контакте с кровью больного.

Симптомы лихорадки включают высокую температуру (до 40 градусов), сильные суставные и мышечные боли, сыпь, а в тяжелых случаях — поражения внутренних органов. Смертность составляет около 1-2% случаев. Специфической вакцины против заболевания пока не существует, лечение симптоматическое и требует обязательного медицинского контроля.

Эксперты отмечают, что изменение климата и рост международных поездок увеличивают риски распространения переносимых комарами инфекций. ВОЗ относит лихорадку чикунгунья к числу заболеваний, представляющих растущую угрозу для общественного здравоохранения в глобальном масштабе.

По данным Роспотребнадзора, на границе в пунктах пропуска работает автоматизированная информационная система «Периметр». Она позволяет выявить людей, у которых имеются признаки инфекционных заболеваний.

Пять лет назад из Китая в Россию пришел коронавирус. С пандемией столкнулся весь мир, от которого население страдало несколько лет и до сих пор сталкивается с последствиями ковида.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России возможна вспышка лихорадки чикунгунья. Болезнь активно распространяется в Китае, а переносящие ее комары обитают и на территории РФ. Вирус могут завезти туристы из Азии и Китая, предупредили в Роспотребнадзоре. «Не исключена вероятность завоза в Россию лихорадки чикунгунья, которая в настоящее время активно распространяется в китайской провинции Гуандун. Заболевание, переносимое комарами рода Aedes, уже выявлено более чем в 110 странах мира. В России переносчики инфекции встречаются преимущественно в южных регионах, а также в приграничных с Китаем областях — Приморском и Хабаровском краях, Амурской области», — пишут «Известия» со ссылкой на данные экспертов.  По данным Роспотребнадзора, на территории страны случаи заболевания пока не зарегистрированы, однако риск завоза инфекции сохраняется в связи с активным туристическим потоком. В ведомстве подчеркивают, что болезнь не передается от человека к человеку, а заражение возможно только через укус инфицированного комара или при контакте с кровью больного. Симптомы лихорадки включают высокую температуру (до 40 градусов), сильные суставные и мышечные боли, сыпь, а в тяжелых случаях — поражения внутренних органов. Смертность составляет около 1-2% случаев. Специфической вакцины против заболевания пока не существует, лечение симптоматическое и требует обязательного медицинского контроля. Эксперты отмечают, что изменение климата и рост международных поездок увеличивают риски распространения переносимых комарами инфекций. ВОЗ относит лихорадку чикунгунья к числу заболеваний, представляющих растущую угрозу для общественного здравоохранения в глобальном масштабе. По данным Роспотребнадзора, на границе в пунктах пропуска работает автоматизированная информационная система «Периметр». Она позволяет выявить людей, у которых имеются признаки инфекционных заболеваний. Пять лет назад из Китая в Россию пришел коронавирус. С пандемией столкнулся весь мир, от которого население страдало несколько лет и до сих пор сталкивается с последствиями ковида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...