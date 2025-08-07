Челябинского экс-губернатора Дубровского обвиняют в растрате 33 млрд рублей

Объявленного в розыск экс-губернатора Бориса Дубровского обвиняют в растрате 33 млрд рублей из бюджета Челябинской области. Об этом сообщает источник, знакомый с новым уголовным делом против бывшего руководителя региона.
«Дубровский стал фигурантом уголовного дела о растрате почти 33 млрд рублей. Эти бюджетные деньги выделялись на строительство и ремонт дорог Челябинской области», — приводит слова источника газета «Коммерсант».
Отмечается, что уголовное дело Дубровского выделят в отдельное производство. Его подозревают в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее URA.RU писало, что информация о розыске Дубровского появилась в базе данных МВД РФ.
В марте 2019 года ФАС обвинила Дубровского в организации картеля с подрядчиками при распределении дорожных контрактов. По данным ведомства, около 90% всех тендеров на ремонт и строительство дорог в регионе доставались подконтрольной компании «Южуралмост», а сумма сделок исчислялась миллиардами рублей. После обвинений ФАС Дубровский досрочно покинул губернаторский пост, затем уехал за границу и в 2023 году был признан банкротом вместе с сыном. По данным URA.RU, сейчас Дубровский проживает в Швейцарии.
